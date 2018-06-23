При падении добычи нефти у ряда стран ОПЕК+ другие смогут быстро восполнить эти объемы - Фалих

Если добыча нефти у ряда стран сделки ОПЕК+ продолжит снижаться, то остальные участники смогут быстро компенсировать выпадающие объемы, заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции в субботу.
"Министерский комитет решил, что если будет необходимость из-за меняющихся тех или иных рыночных основ, меняющих 100%-ное исполнение сделки, мы можем созвать внеочередное собрание. Это предполагает, что если к сентябрю этот уровень всё еще не будет достигнут, что всё еще недостаточно поставок нефти на рынок - мы созовем собрание и, может быть, мы ослабим (квоты по ограничению добычи - ИФ) больше", - сказал он.
По словам министра, обратное решение может быть принято в случае, если окажется, что рынку слишком много нефти.
Аналогичное мнение высказал глава Минэнерго России Александр Новак. "У нас есть возможность для принятия любых решений - как по увеличению, так и по сокращению добычи нефти. Это подразумевается действующим соглашением, вопрос в целесообразности. Целесообразность будет оцениваться исходя из текущей ситуации на рынке. Сейчас мы видим рост спроса в течение 3-4 кварталов. Если спрос будет превышать предложение - мы будем оперативно принимать решение об увеличении добычи. Если ситуация будет сбалансированная, значит, эти объемы будут сохраняться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В Баку для участия в торжествах по случаю 100-летия ВС Азербайджана прибыли турецкие самолеты F-16
Президент Алиев отмечает важность расширения торгово-экономических отношений Азербайджана с Алжиром
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 90 раз - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
Президент Алиев утвердил Ализаде главой НАНА
Пожарные МЧС Азербайджана спасли 7 человек из жилого дома в Баку, где в субботу возник пожар
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Госсекретарь США видит области для сотрудничества с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия
Госсекретарь США не исключает, что встреча Путина и Трампа состоится вскоре после визита Болтона в Москву
При взрыве в Аддис-Абебе погиб один человек, ранены более 150
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений