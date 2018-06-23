При падении добычи нефти у ряда стран ОПЕК+ другие смогут быстро восполнить эти объемы - Фалих

Если добыча нефти у ряда стран сделки ОПЕК+ продолжит снижаться, то остальные участники смогут быстро компенсировать выпадающие объемы, заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции в субботу.

"Министерский комитет решил, что если будет необходимость из-за меняющихся тех или иных рыночных основ, меняющих 100%-ное исполнение сделки, мы можем созвать внеочередное собрание. Это предполагает, что если к сентябрю этот уровень всё еще не будет достигнут, что всё еще недостаточно поставок нефти на рынок - мы созовем собрание и, может быть, мы ослабим (квоты по ограничению добычи - ИФ) больше", - сказал он.

По словам министра, обратное решение может быть принято в случае, если окажется, что рынку слишком много нефти.

Аналогичное мнение высказал глава Минэнерго России Александр Новак. "У нас есть возможность для принятия любых решений - как по увеличению, так и по сокращению добычи нефти. Это подразумевается действующим соглашением, вопрос в целесообразности. Целесообразность будет оцениваться исходя из текущей ситуации на рынке. Сейчас мы видим рост спроса в течение 3-4 кварталов. Если спрос будет превышать предложение - мы будем оперативно принимать решение об увеличении добычи. Если ситуация будет сбалансированная, значит, эти объемы будут сохраняться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".