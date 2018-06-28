МИД Азербайджана обвинил Армению в сокрытии военного потенциала в Карабахе от контроля со стороны ОБСЕ

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения скрывает значительную часть своего военного потенциала от контроля со стороны ОБСЕ.
"Продолжая оккупацию территорий Азербайджана и незаконную военную деятельность на них, Армения тем самым явственно нарушает основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и размещения вооруженных сил на территории страны только с согласия принимающего государства, которые составляют основу режима укрепления мер доверия и безопасности, согласно Венскому документу ОБСЕ", - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан", комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Тигран Балаян.
Х.Гаджиев подчеркнул, что Армения скрывает значительную часть своего военного потенциала от режима контроля, концентрируя большое количество военной техники и персонала на оккупированных территориях Азербайджана.
"В результате, в нарушение принципа взаимности, предусмотренного Венским документом, Армения продолжает сообщать неверную информацию о своем военном потенциале и его деятельности и грубо нарушает свои обязательства. Подобное поведение Армении является проявлением безответственности, неуважения к нормам и принципам международного права. Факт продолжения оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и сопутствующее ему продолжение применения силы против Азербайджана со стороны Армении, по-прежнему, является главной угрозой для регионального мира и безопасности", - отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана.
Ранее Т.Балаян заявил, что Азербайджан не уведомил в положенный срок о подготовке к проведению широкомасштабных военных учений.
Минобороны Азербайджана в четверг сообщило, что Вооруженные силы республики 2-6 июля проведут учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.
"К учениям будут привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения", - говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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