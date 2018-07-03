Южная Корея и КНДР обменялись списками кандидатов для встреч родственников

Представители Южной и Северной Кореи во вторник передали друг другу списки кандидатов, которые хотели бы встретиться со своими родственниками, сообщает агентство "Рёнхап".

Южнокорейское отделение Международного Комитета Красного креста передало северокорейским властям список из 250 человек, желающих встретиться с членами своих семей, разделенных в результате Корейской войны.

Со своей стороны Северная Корея передала список из 200 потенциальных кандидатов для предстоящих встреч.

В списках содержится детальная информация о каждом из кандидатов и о членах их семей. Теперь стороны проверят предоставленные данные и рассмотрят каждый запрос, чтобы установить, живы ли родственники кандидатов и хотят ли они со своей стороны участвовать в этой встрече.

Согласно данным агентства, к концу мая число южнокорейцев, которые подали запросы на встречи со своими родственниками из Северной Кореи, превысило 130 тыс. человек. При отборе кандидатов сотрудники гуманитарной организации учитывали такие факторы, как возраст лиц, подавших заявку, их семейную историю, а также состояние их здоровья.

Ожидается, что сами встречи пройдут 20-26 августа в туристическом регионе Кымгансан в КНДР.

В последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи разделенных семей в 2015 году. Затем подобные встречи прекратились из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей ввиду активизации ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой политической линии по отношению к Пхеньяну прежнего южнокорейского правительства.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных семей в результате войны 1950-1953 годов.