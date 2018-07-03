Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9776 RUR   0.0268 GBR   2.2327 TRY   0.3679

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 38° 5 Июл 23° 38° 6 Июл 22° 31°

Бизнес и законодательство 03.07.2018 12:31

УМЭО SOCAR сохранило в январе-мае лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-мае 2018 года составил $390,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам января-мая 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом экспорта в $84,9 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ($43,6 млн)", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($52,9 млн), Det-al Aluminum ($50,1 млн), ЗАО "AzerGold" ($11,8 млн), ООО CTS-Agro ($9,1 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($7,3 млн), SOCAR Methanol ($2,6 млн), ЗАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" ($2,5 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, вошли: ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($19 млн), Baku Steel Company ($17,5 млн), ООО Kaspian Fruits ($16,2 млн), ООО «Qala meyve–terevez ixracat idxalat» ($16,2 млн), «Food export Shamkir» ($14,6 млн), Azfruittrade ($12,2 млн), ЗАО «Shirin Aqro» ($10,3 млн), ООО «Sun Food» ($9,9 млн), ООО «Metalcilar ($9,6 млн).

Азербайджан в январе-мае 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $667,5 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


Похожие новости


УМЭО SOCAR сохранило в январе-апреле лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе УМЭО SOCAR сохранило в I квартале лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе УМЭО SOCAR сохранило в январе-феврале лидерство по экспорту ненефтяной продукции в госсекторе УМЭО SOCAR сохранило в январе лидерство по экспорту ненефтяной продукции в госсекторе УМЭО SOCAR в 2017г стало лидером по экспорту ненефтяной продукции в госсекторе УМЭО SOCAR в январе-ноябре 2017г сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]