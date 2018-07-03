УМЭО SOCAR сохранило в январе-мае лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-мае 2018 года составил $390,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам января-мая 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом экспорта в $84,9 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ($43,6 млн)", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($52,9 млн), Det-al Aluminum ($50,1 млн), ЗАО "AzerGold" ($11,8 млн), ООО CTS-Agro ($9,1 млн), ЗАО «Азербайджанские авиалинии» ($7,3 млн), SOCAR Methanol ($2,6 млн), ЗАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" ($2,5 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, вошли: ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($19 млн), Baku Steel Company ($17,5 млн), ООО Kaspian Fruits ($16,2 млн), ООО «Qala meyve–terevez ixracat idxalat» ($16,2 млн), «Food export Shamkir» ($14,6 млн), Azfruittrade ($12,2 млн), ЗАО «Shirin Aqro» ($10,3 млн), ООО «Sun Food» ($9,9 млн), ООО «Metalcilar ($9,6 млн).

Азербайджан в январе-мае 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $667,5 млн.

Н.Аббасова