Ереван намеренно затягивает переговоры по Карабаху – глава Минобороны Азербайджана

Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщает министерство обороны.

«Перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией обсуждены в ходе встречи министра обороны Закира Гасанова и посла Болгарии Николая Янкова»,- говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

В сообщении отмечается, что стороны также рассмотрели вопросы по расширение связей в области военного образования, организацию взаимных визитов, а также другие вопросы регионального и двустороннего сотрудничества.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр отметил, что "Армения продолжает вести захватническую политику в отношении Азербайджана и официальный Ереван намеренно затягивая переговорный процесс, негативно влияет на обстановку в регионе".

В свою очередь Н.Янков, отметил, что София заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях. «Болгария считает Азербайджан дружественной страной, признает его территориальную целостность и является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта»,- сказал посол.

Он также подчеркнул, что Болгария, как государство-член НАТО, готова поделиться своим опытом в военной сфере с Азербайджаном.

Б.Рустамбеков