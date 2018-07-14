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Регион 14.07.2018 13:02

В РФ с 2019 г планируется запретить выкладку молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира вместе с молочными продуктами

В России в магазинах с 2019 года планируется запретить выкладку молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира вместе с молочными продуктами.

Проект постановления правительства "О внесении изменения в правила продажи отдельных видов товаров" опубликован на портале regulation.gov.ru.

Правила предлагается дополнить пунктом: "В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных и молочных составных продуктов должно осуществляться отдельно от молокосодержащих и иных пищевых продуктов, произведенных с замещением молочного жира немолочным, в том числе растительным".

Предполагается, что изменение вступит в силу с 1 января 2019 года.

В июле вступают в силу изменения в техрегламент "О безопасности молока и молочной продукции". В частности, уточняется понятие молочных продуктов с заменителем молочного жира: теперь на этикетках этих продуктов запрещено использовать "молочные термины".

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Тэги: РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, ПРОДУКТЫ, ВЫКЛАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]