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Регион 03.10.2023 16:13

В Армении жалуются на проблемы с поставками грузов в РФ из-за проверок качества коньяка на границе

Автоперевозчики, транспортирующие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой их провоза на территорию РФ из-за проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Армянские грузы простаивают на КПП "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе - ИФ). У нас есть проблемы", - сказал Керобян, слова которого приводят армянские СМИ.

"О причинах российская сторона сообщила. Осуществляют проверки качества коньяка. Мы на связи с российскими коллегами", - отметил Керобян.

Ранее во вторник торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообшил, что на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают завершения экспертизы качества.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГРУЗЫ, ТОРГОВЛЯ


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