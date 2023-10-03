В Армении жалуются на проблемы с поставками грузов в РФ из-за проверок качества коньяка на границе

Автоперевозчики, транспортирующие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой их провоза на территорию РФ из-за проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.
"Армянские грузы простаивают на КПП "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе - ИФ). У нас есть проблемы", - сказал Керобян, слова которого приводят армянские СМИ.
"О причинах российская сторона сообщила. Осуществляют проверки качества коньяка. Мы на связи с российскими коллегами", - отметил Керобян.
Ранее во вторник торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообшил, что на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают завершения экспертизы качества.
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