Байден предоставил Минфину дополнительные инструменты для ограничения импорта некоторых товаров из РФ, в частности, алмазов

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину США ограничивать импорт некоторых российских товаров, даже если они были переработаны в третьих странах, сообщается в пятницу на сайте американского министерства финансов.

"Это дает Минфину возможность запретить импорт видов продукции, которые были переработаны или значительно изменены в третьих странах. Речь идет о таких товарах, как российские морепродукты, алмазы. Расширенный запрет на импорт вступит в силу, когда будут определены охватываемые товары", - говорится в заявлении.

Также на сайте Белого дома уточняется, что запрет разрешается вводить на продукцию, добываемую, производимую частично или полностью на территории РФ. В случае с рыбой, запреты могут вводиться, если она была выловлена в водах, находящихся под юрисдикцией РФ.

Со своей стороны, Минфин США отчитался, что, используя новые полномочия, уже решил ввести запрет на импорт выловленных в РФ лосося, трески, минтая, а также крабов.