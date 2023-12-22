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Дальнее зарубежье 22.12.2023 21:55

Байден предоставил Минфину дополнительные инструменты для ограничения импорта некоторых товаров из РФ, в частности, алмазов

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину США ограничивать импорт некоторых российских товаров, даже если они были переработаны в третьих странах, сообщается в пятницу на сайте американского министерства финансов.

"Это дает Минфину возможность запретить импорт видов продукции, которые были переработаны или значительно изменены в третьих странах. Речь идет о таких товарах, как российские морепродукты, алмазы. Расширенный запрет на импорт вступит в силу, когда будут определены охватываемые товары", - говорится в заявлении.

Также на сайте Белого дома уточняется, что запрет разрешается вводить на продукцию, добываемую, производимую частично или полностью на территории РФ. В случае с рыбой, запреты могут вводиться, если она была выловлена в водах, находящихся под юрисдикцией РФ.

Со своей стороны, Минфин США отчитался, что, используя новые полномочия, уже решил ввести запрет на импорт выловленных в РФ лосося, трески, минтая, а также крабов.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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