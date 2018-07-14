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Дальнее зарубежье 14.07.2018 12:05

Израиль сохраняет полную свободу действий в Сирии, пока Иран не уйдет из этой страны - посол в РФ

Израиль оставляет за собой полную свободу действий в Сирии, пока там сохраняется иранское присутствие, заявил израильский посол в РФ Гарри Корен.

"Что касается Ирана, то режим в Тегеране не скрывает, что его цель в уничтожении Израиля, он стремится к ней любыми путями. Пока присутствие Ирана в Сирии сохраняется, Израиль оставляет за собой полную свободу действий в этой стране", - сказал Г.Корен в интервью "Интерфаксу".

"Если говорить об иранском присутствии в Сирии, то нас беспокоит не только, скажем так, присутствие "на земле" иранских военных формирований. Помимо этого иранцы подтягивают туда различную военную технику. Так что, даже если на юго-западе Сирии не останется ни одного иранца и ни одного боевика "Хезболлы", надо иметь в виду, что в руках Ирана на сирийской территории находится ракетная техника, способная покрыть почти всю территорию Израиля даже из северной части Сирии", - сказал он.

"Эти ракеты явно не нацелены на борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и представляют для нас очень серьезную угрозу", - считает дипломат посол.

Он напомнил, что "израильское руководство неоднократно заявляло, что мы не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом быть причастными к войне в Сирии, у нас нет намерения вмешиваться в конфликт в этой стране".

"Но, вместе с тем, мы не готовы мириться с военным присутствием Ирана и подконтрольных ему формирований на территории Сирии, тем более вблизи нашей границы в районе Голанских высот", - заключил Г.Корен.

Полностью интервью Г.Корена опубликовано на сайте www.interfax.ru

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]