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Дальнее зарубежье 14.07.2018 11:30

В Конгрессе США готовят импичмент замгенпрокурора страны, обвинившего 12 россиян во взломе серверов демократов

Республиканцы в Конгрессе США готовят импичмент заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, выдвинувшем обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, утверждает американское интернет-издание "Политико" со ссылкой на источники.

По его данным, республиканцы недовольны медленным ходом расследования работы нескольких агентов ФБР, которые, по мнению конгрессменов, предвзяты в отношении президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что соответствующий документ подготовил конгрессмен-республиканец Марк Медоус, председатель консервативной группы "Кокус свободы".

По данным издания, документ об импичменте Р.Розенстайна может быть представлен в Палате представителей уже в понедельник, 16 июля.

Ранее Р.Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

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Тэги: США, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ПРОКУРОР, ИМПИЧМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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