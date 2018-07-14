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ТЭК 14.07.2018 20:00

Apple создаст в КНР фонд инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн вместе с поставщиками

Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками.

Такой шаг говорит о приверженности американского технологического гиганта развитию бизнеса в КНР, несмотря на напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина, пишет газета The Wall Street Journal.

China Clean Energy Fund получит всю сумму ресурсов от Apple и ее партнеров в течение четырех лет.

Фонд займется инвестициями в проекты, которые позволят создать в Китае мощности в сфере возобновляемой энергетики общим объемом более 1 гигаватта.

Эти мощности будут использоваться для снабжения электроэнергией операций поставщиков Apple, участвующих в фонде, включая сборщиков iPhone Pegatron Corp. и Wistron Corp.

Усилия Apple по развитию бизнеса на самом важном из ее зарубежных рынков особенно важны на фоне ужесточения торгового спора между Вашингтоном и Китаем.

Ранее в этом месяце США ввели 25%-ную пошлину для товаров китайского экспорта общим объемом $34 млрд, и КНР ответили дополнительными ввозными пошлинами на 545 американских товаров.

Торговый спор ставит Apple в сложную позицию. Компания собирает основную часть своих iPhone в Китае и экспортирует их в США.

На долю Штатов приходится порядка 30% продаж американской компании. Однако и китайский рынок Apple существенно вырос за последние годы: на его долю приходится примерно 20% продаж компании.

В апреле этого года Apple сообщила о полном переходе на возобновляемые источники электроэнергии. Речь идет об энергопотреблении в ее офисах, дата-центрах и розничных магазинах по всему миру.

Эта позиция совпадает с целями китайских властей, которые отдают высокий приоритет развитию возобновляемой энергетики, пишет WSJ.

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Тэги: КИТАЙ, APPLE, ЭНЕРГЕТИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]