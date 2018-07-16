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Регион 16.07.2018 17:27

Международные силы НАТО в Литве пополнятся чешскими военными

Почти 240 чешских военнослужащих со вторника будут служить в дислоцированном в Рукле Йонавского района военном подразделении НАТО, сообщило министерство обороны Литвы.

Основу чешского военного контингента составляют бойцы 41-ого механизированного пехотного батальона, дислоцированного в северо-западной части Чехии. Чехи прибывают с боевыми машинами пехоты Pandur-II, оснащенными 30-тимиллиметровыми пушками и противотанковыми ракетами Spike.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал, что активное участие союзников в передовых силах НАТО в странах Балтии и Польше "четко свидетельствует о том, что альянс силен, един и готов дать твердый отпор любой угрозе".

В прошлом году четыре месяца около 150 военнослужащих из Чехии уже тренировались вместе с литовскими и другими союзническими военными в рамках натовских средств обеспечения безопасности. Чешские военные в 2009 и 2012 годах участвовали и в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, а также планируют снова отправить контингент своих ВВС в 2019 году.

Чехия также делегировала двух офицеров в действующую в Вильнюсе Интегральную единицу сил НАТО (NFIU).

В ответ на действия России на Украине и активность в регионе Балтийского моря блок НАТО в прошлом году учредил по международному батальону в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В них служит примерно по тысяче военных. В размещенной в Литве единице НАТО под командованием Германии служит в общей сложности примерно 1200 союзнических военных.

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Тэги: ЛИТВА, НАТО, ЧЕХИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]