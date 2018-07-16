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ТЭК 16.07.2018 21:01

"Северный поток-2" привлекает все больше внимания, необходимо обсуждать этот проект - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник в парламенте, что участники международных отношений проявляют все больше внимания к проекту газопровода "Северный поток-2", передает телеканал "Скай-ньюс".

Отвечая на вопрос о дискуссиях с ФРГ о "Северном потоке-2" во время саммита НАТО, Т.Мэй сказала, что "растет понимание" необходимости заниматься темой газопровода.

Она отметила, что этот вопрос нужно обсуждать в Европейском совете.

Во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп заявлял, что считает соглашение между Германией и Россией по проекту "Северный поток-2" трагедией, лишающей Германию возможности вести диалог с Россией "с позиции силы".

В понедельник на совместной пресс-конференцией с президентом России Владимиром Путиным американский президент заявил, что он оставляет за Германией решение об участии в "Северном потоке-2", но обещает, что американские энергоресурсы будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью.

"Мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом",- сказал он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]