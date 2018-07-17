Власти США расследуют жалобы на гендерную дискриминацию в Uber - WSJ

Комиссия по обеспечению равных возможностей трудоустройства (EEOC) США проводит расследование в отношении Uber Technologies Inc. в связи с жалобами на гендерную дискриминацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Расследование началось еще в августе 2017 года, однако ранее о нем не сообщалось.
Представители EEOC побеседовали с бывшими и нынешними сотрудниками Uber, а также запросили у компании соответствующую документацию. По словам одного из источников WSJ, комиссия ищет информацию об особенностях найма работников Uber, различиях в оплате труда мужчин и женщин и других гендерных вопросах.
Гендиректор Uber Дара Хосровшахи, который занимает этот пост с сентября прошлого года, пытается восстановить имидж компании после череды скандалов и обещает кардинально изменить корпоративную культуру.
В понедельник пресс-служба Uber объявила о "значительных изменениях, произошедших за последние 18 месяцев", в том числе в отношении равной оплаты труда и оценки работы сотрудников.
Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.
Стоимость компании оценивается более чем в $60 млрд. Ожидается, что она может провести IPO уже в следующем году.
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