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Социум 17.07.2018 13:29

Власти США расследуют жалобы на гендерную дискриминацию в Uber - WSJ

Комиссия по обеспечению равных возможностей трудоустройства (EEOC) США проводит расследование в отношении Uber Technologies Inc. в связи с жалобами на гендерную дискриминацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Расследование началось еще в августе 2017 года, однако ранее о нем не сообщалось.

Представители EEOC побеседовали с бывшими и нынешними сотрудниками Uber, а также запросили у компании соответствующую документацию. По словам одного из источников WSJ, комиссия ищет информацию об особенностях найма работников Uber, различиях в оплате труда мужчин и женщин и других гендерных вопросах.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи, который занимает этот пост с сентября прошлого года, пытается восстановить имидж компании после череды скандалов и обещает кардинально изменить корпоративную культуру.

В понедельник пресс-служба Uber объявила о "значительных изменениях, произошедших за последние 18 месяцев", в том числе в отношении равной оплаты труда и оценки работы сотрудников.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.

Стоимость компании оценивается более чем в $60 млрд. Ожидается, что она может провести IPO уже в следующем году.

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Тэги: США, UBER, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]