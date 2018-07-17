Азербайджан увеличил в январе-мае 2018г импорт минеральных удобрений в 2,2 раза

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-мае 2018 года составил 155,6 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

"Общая стоимость импортированных в страну в январе-мае текущего года минеральных удобрений составила $41 млн 824,3 тыс. (рост в 2,2 раза)", - отметили в Госкомстате.

Кроме того, в январе-мае в Азербайджан импортировано 20,212 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (рост на 69,1%) на сумму $4,539 млн (рост на 96,5%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 16,023 тыс. тонн (рост на 82%) на сумму $20 млн 902 тыс. (рост в 2,2 раза).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 118,4 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 7,6%) на $86 млн 439,5 тыс., брусков из черных металлов – 50,225 тыс. тонн (рост на 16,4%) на $30 млн 686 тыс. (рост на 36,9%), угольников из черных металлов – 12,399 тыс. тонн (спад на 19,6%) на $11 млн 19 тыс., труб из черных металлов – 78,993 тыс. тонн (рост на 92,6%) на $140 млн 288 тыс. (рост в 2,2 раза).

Б.Рустамбеков