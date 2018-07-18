Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию вывести войска из Южной Осетии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду в очередной раз призвал Россию вывести войска с территории Южной Осетии.
"НАТО едина в своей поддержке безопасности и территориальной целостности Грузии в рамках признанных международным сообществе границ. Это включает регионы Абхазии и Южной Осетии. И мы призываем Россию вывести свои войска из вашей страны", - сказал Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в штаб-квартире НАТО.
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