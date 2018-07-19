В Азербайджане взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели в I полугодии к гибели свыше 60 человек - МЧС

Жертвами, произошедших в январе-июне 2018 года в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера, стали 62 человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 6,814 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 27% больше, чем за аналогичный период в 2017 года.

В результате этих происшествий погибли 62 человека (рост на 29,2%), еще 118 - получили ранения (снижение на 26,7%). Сотрудникам министерства удалось спасти 54 человек и эвакуировать 1,047 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.

За отчетный период на территории республики произошел 37 взрывов, что на 21% меньше, чем в январе-июне 2017 года. Жертвами взрывов стали 8 человек, еще 32 - пострадали.

А.Азизов