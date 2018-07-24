НАТО целенаправленно усиливает военную активность в Восточной Европе - Шойгу

Укрепление России как самостоятельного международного игрока не дает покоя коллегам из Североатлантического альянса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В последнее время набирает обороты негативная тенденция, связанная с целенаправленным усилением военной активности НАТО в Восточной Европе", - сказал С.Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его оценке, страны НАТО "всячески пытаются воспрепятствовать появлению в лице России геополитического конкурента, тем более имеющего союзников".

"Для этого задействуются различные институты, включая международные, и многие сферы деятельности - политика, экономика и даже культура и спорт", - отметил С.Шойгу.

"В данных условиях, - подчеркнул он, - мы демонстрируем открытость, дружелюбие и отсутствие какой-либо агрессии по отношению к другим странам. Это убедительно показал завершившийся 15 июля чемпионат мира по футболу".