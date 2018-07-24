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Дальнее зарубежье 24.07.2018 19:45

НАТО целенаправленно усиливает военную активность в Восточной Европе - Шойгу

Укрепление России как самостоятельного международного игрока не дает покоя коллегам из Североатлантического альянса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В последнее время набирает обороты негативная тенденция, связанная с целенаправленным усилением военной активности НАТО в Восточной Европе", - сказал С.Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его оценке, страны НАТО "всячески пытаются воспрепятствовать появлению в лице России геополитического конкурента, тем более имеющего союзников".

"Для этого задействуются различные институты, включая международные, и многие сферы деятельности - политика, экономика и даже культура и спорт", - отметил С.Шойгу.

"В данных условиях, - подчеркнул он, - мы демонстрируем открытость, дружелюбие и отсутствие какой-либо агрессии по отношению к другим странам. Это убедительно показал завершившийся 15 июля чемпионат мира по футболу".

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, АГРЕССИВНОСТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]