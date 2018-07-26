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Дальнее зарубежье 26.07.2018 15:41

Два истребителя ВВС Британии сопроводили российский бомбардировщик над Черным морем

Королевские военно-воздушные силы Великобритании в четверг на сайте распространили сообщение о том, что два британских истребителя "Тайфун", дислоцированные в Румынии, сопроводили российский бомбардировщик над Черным морем, приблизившийся к границам НАТО.

Истребители вылетели с румынской военной авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца на берегу Черного моря.

Оба истребителя принадлежат к 135-му экспедиционному воздушному звену.

Информация о российском самолете и его точке назначения в сообщении не приводится.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ, СОПРОВОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]