Два истребителя ВВС Британии сопроводили российский бомбардировщик над Черным морем

Королевские военно-воздушные силы Великобритании в четверг на сайте распространили сообщение о том, что два британских истребителя "Тайфун", дислоцированные в Румынии, сопроводили российский бомбардировщик над Черным морем, приблизившийся к границам НАТО.

Истребители вылетели с румынской военной авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца на берегу Черного моря.

Оба истребителя принадлежат к 135-му экспедиционному воздушному звену.

Информация о российском самолете и его точке назначения в сообщении не приводится.