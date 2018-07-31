Иран не хочет проблем в международных водах, однако никогда не откажется от своего права экспортировать нефть - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с послом Великобритании в Тегеране Робом Макэром во вторник заявил, что Тегеран никогда не стремился к росту напряженности в ближневосточном регионе.
"Исламская республика Иран никогда не добивалась роста напряженности в регионе и не хочет проблем в международных водах, однако никогда не откажется от своего права экспортировать нефть", - приводятся слова Х.Рухани в сообщении на сайте президента Ирана.
Он также осудил ряд стран-членов соглашения об иранской ядерной программе, которые, по его мнению, не полностью выполняют условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"Иран всегда готов развивать отношения с европейскими странами, и сейчас, после нелегитимного выхода США из СВПД, мяч продолжит оставаться на поле Европы на ограниченный срок", - сказал Х.Рухани.
В Госдепартаменте США ранее заявляли о намерении добиться ограничения экспорта иранской нефти в рамках мер давления на Тегеран.
В Тегеране в ответ заявляли, что, в случае введения международных ограничений на закупки нефти, Иран может закрыть Ормузский пролив для нефтяного экспорта.
В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки (СВПД), заключенной в 2015 году группой шести стран (пять постоянных членов Совбеза ООН и ФРГ) с Тегераном. Европейские страны не поддержали решение США и пытаются в настоящее время сохранить соглашение.
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