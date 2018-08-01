В Тегеране не желают проводить встречу с Трампом, заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции Мохаммад Али Джаафари во вторник заявил, что в Тегеране не считают возможным организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Мистер Трамп! Иран это не Северная Корея, чтобы принять ваше предложение о встрече", - приводят иранские СМИ слова М.А.Джаафари.
"Даже президенты США, что будут после вас, не станут свидетелем такого дня (встречи - ИФ)", - отметил он.
В начале мая 2018 года президент США Д.Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году группой шести стран (пять постоянных членов Совбеза ООН и ФРГ) с Тегераном.
Однако накануне Д.Трамп заявил о готовности встретиться с представителями руководства Ирана "без предварительных условий". При этом он уточнил, что готов на встречу "в любое время", но при условии желания и готовности с иранской стороны.
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