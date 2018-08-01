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Регион 01.08.2018 09:31

В Тегеране не желают проводить встречу с Трампом, заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции Мохаммад Али Джаафари во вторник заявил, что в Тегеране не считают возможным организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Мистер Трамп! Иран это не Северная Корея, чтобы принять ваше предложение о встрече", - приводят иранские СМИ слова М.А.Джаафари.

"Даже президенты США, что будут после вас, не станут свидетелем такого дня (встречи - ИФ)", - отметил он.

В начале мая 2018 года президент США Д.Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году группой шести стран (пять постоянных членов Совбеза ООН и ФРГ) с Тегераном.

Однако накануне Д.Трамп заявил о готовности встретиться с представителями руководства Ирана "без предварительных условий". При этом он уточнил, что готов на встречу "в любое время", но при условии желания и готовности с иранской стороны.

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Тэги: ИРАН, КСИР, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]