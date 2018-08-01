ООН будет оказывать гуманитарную помощь возвращающимся на родину сирийцам - МИД РФ

ООН и Россия будут сотрудничать по вопросам возвращения сирийских беженцев, сообщил в среду представитель МИД РФ Николай Бурцев.
"В постпредстве России при отделении ООН в Женеве состоялась встреча постпреда Геннадия Михайловича Гатилова с заместителем верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клеменс. В ООН готовы к сотрудничеству с нами по вопросу возвращения беженцев, в частности, управление намерено оказывать гуманитарную помощь возвращающимся беженцам", - сказал Н.Бурцев на заседании Межведомственной комиссии по возвращению сирийских беженцев.
"Однако практические меры обставляются условиями, а именно необходимостью стабилизации обстановки в Сирии, восстановлением прав на землю и недвижимость, бесперебойным гуманитарным доступом к возвращающимся сирийцам, информированием возвращающихся беженцев о ситуации в Сирии в целом", - сказал он.
Н.Бурцев отметил, что России предложили подключить представителя посольства России в Иордании к работе группы по проблеме беженцев, которая действует в Аммане на базе регионального офиса по координации, в которую входят представители учреждений ООН, НПО и ряда стран.
Кроме того, по информации Н.Бурцева, посольствам России в Анкаре и Аммане поручено создать оперативные штабы по возвращению сирийцев на родину.
"Посольствам России в Анкаре и Аммане поручено провести работу с властями в Турции и Иордании в целях организации их содействия процессу возвращения сирийских беженцев на Родину, в том числе по созданию совместных оперативных штабов во главе с российскими послами, а также регламентов их взаимодействия с сирийскими органами власти. Ранее этот вопрос уже обсуждался с ливанской стороной, с которой была достигнута договоренность о создании такого учреждения в виде совместного Комитета",- сказал он.
Дипломат отметил, что посольству в Аммане поставлена задача проработать возможность привлечения властей Иордании к переговорному процессу с американской стороной по вопросу доступа гуманитарной помощи в лагерь сирийских беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией и выходу беженцев к местам постоянного проживания, а посольству в Анкаре - организовать взаимодействие с турецкими властями по вопросу бесперебойного пропускного режима сирийских беженцев через пункт пропуска "Абу-эд-Духур".
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