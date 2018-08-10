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Карабахский конфликт 10.08.2018 15:20

Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в не выполнении резолюций и решений международных организаций в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"На протяжении многих лет международно-признанные территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, и эта страна не выполняет резолюции и решения международных организаций (по нагорно-карабахскому конфликту- ИФ)", - сказал И.Алиев в пятницу на совместном с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном заявлении для прессы.

По его словам, в свое время все они (международные организации - ИФ) приняли резолюции и решения относительно нагорно-карабахского конфликта, в которых "выступали с позиций урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана".

И.Алиев также поблагодарил Э.Рахмона за справедливую позицию Таджикистана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Эта позиция, и дружеская, и справедливая», - добавил президент Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]