Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в не выполнении резолюций и решений международных организаций в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"На протяжении многих лет международно-признанные территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, и эта страна не выполняет резолюции и решения международных организаций (по нагорно-карабахскому конфликту- ИФ)", - сказал И.Алиев в пятницу на совместном с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном заявлении для прессы.

По его словам, в свое время все они (международные организации - ИФ) приняли резолюции и решения относительно нагорно-карабахского конфликта, в которых "выступали с позиций урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана".

И.Алиев также поблагодарил Э.Рахмона за справедливую позицию Таджикистана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Эта позиция, и дружеская, и справедливая», - добавил президент Азербайджана.

Ф.Исазаде