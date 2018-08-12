Следующий Каспийский саммит, как ожидается, пройдет в Туркменистане.

Созвать встречу в верхах в своей стране предложил в воскресенье в Актау президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Предлагаю следующий саммит каспийских государств провести в Туркменистане", - сказал Г.Бердымухамедов на встрече глав государств "каспийской пятерки" в Актау.

Это предложение возражений у других президентов не вызвало.

Г.Бердымухамедов предложил также провести Каспийский экономический форум в Туркменистане.