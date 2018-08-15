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Дальнее зарубежье 15.08.2018 17:14

Жилье в Лондоне в июне подешевело максимальными темпами с 2009 года

Жилая недвижимость в Лондоне в июне подешевела максимальными темпами с сентября 2009 года, что привело к ослаблению темпов роста цен на дома в целом по стране.

Средняя стоимость дома в британской столице в июне сократилась на 0,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 447 тыс. фунтов стерлингов ($568 тыс.). Лондонская недвижимость, однако, по-прежнему остается самой дорогой в стране.

Снижение цен на дома также было отмечено в Северо-Восточной Англии - на 0,6%.

В целом по стране жилье в июне подорожало в среднем на 3%, рост цен замедлился по сравнению с майскими 3,5%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Средняя цена дома в Великобритании в июне составила 228 тыс. фунтов - это на 6 тыс. фунтов выше, чем годом ранее, и на 1 тыс. фунтов выше майского уровня.

Стоимость аренды частной недвижимости в Великобритании в июне увеличилась на 0,9%. В Лондоне аренда жилья подешевела на 0,3% - это наихудшая динамика с сентября 2010 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]