Саудовская Аравия в июне увеличила экспорт и добычу нефти - JODI

Саудовская Аравия в июне увеличила экспорт нефти на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, добычу - на 4,6%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта достиг 7,244 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,984 млн б/с в мае. При этом показатель поднялся на 5,2% относительно июня 2017 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце поднялась до 10,489 млн б/с с 10,03 млн б/с в мае, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель увеличился на 4,2% (с 10,07 млн б/с).

Ирак в июне повысил экспорт нефти на 1,4% относительно предшествующего месяца и на 2,2% за год - до 3,855 млн б/с. Добыча в стране не менялась по итогам шестого месяца подряд - 4,36 млн б/с, по сравнению с июнем прошлого года она уменьшилась на 4,2%.

Производство нефти в Венесуэле в июне составило 1,531 млн б/с по сравнению с 1,533 млн б/с в предыдущем месяце. Год назад показатель составлял 2,089 млн б/с.

В Нигерии добыча сократилась до 1,783 млн б/с против 1,832 млн б/с в мае. При этом экспорт вырос до 1,771 млн б/с с 1,621 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в июне США увеличили добычу нефти до 10,9 млн б/с по сравнению с 10,442 млн б/с в предшествующем месяце. При этом за год показатель подскочил на 19,9% (с 9,089 млн б/с).

Экспорт американской нефти повысился до 2,408 млн б/с против 2,005 млн б/с в мае и 0,786 млн б/с год назад.