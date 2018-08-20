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Дальнее зарубежье 20.08.2018 21:25

Талибы приедут в сентябре на московскую встречу по Афганистану - СМИ

В движении "Талибан" (запрещенная в РФ организация) приняли приглашение посетить в начале сентября Москву для региональных переговоров по ситуации в Афганистане, сообщает в понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники, знакомые с решением.

"Встреча в Москве может предоставить редкую возможность для правительства Афганистана по взаимодействию с руководителями "Талибана" на публичной платформе", - пишет газета.

По данным газеты, на переговоры в Москву, как ожидается, должен приехать высокопоставленный представитель "Талибана" Мохаммад Аббас Станекзаи.

Также на встрече в Москве, как ожидается, будут присутствовать и представители Китая, Индии, Пакистана и Ирана, отмечает издание. США, по данным газеты, вероятно, на переговорах присутствовать не будут.

Ранее американские СМИ сообщали, что движение "Талибан" и официальный сотрудник администрации США приняли участие в прямых переговорах. Сторону США на переговорах представляла помощник госсекретаря Элис Уэллс.

Международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане намечена на 4 сентября в Москве, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что представители движения "Талибан" приглашены на встречу.

Посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай приветствовал возможное участие талибов в московской встрече по афганскому вопросу 4 сентября.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, РОССИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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