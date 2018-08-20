Талибы приедут в сентябре на московскую встречу по Афганистану - СМИ

В движении "Талибан" (запрещенная в РФ организация) приняли приглашение посетить в начале сентября Москву для региональных переговоров по ситуации в Афганистане, сообщает в понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники, знакомые с решением.
"Встреча в Москве может предоставить редкую возможность для правительства Афганистана по взаимодействию с руководителями "Талибана" на публичной платформе", - пишет газета.
По данным газеты, на переговоры в Москву, как ожидается, должен приехать высокопоставленный представитель "Талибана" Мохаммад Аббас Станекзаи.
Также на встрече в Москве, как ожидается, будут присутствовать и представители Китая, Индии, Пакистана и Ирана, отмечает издание. США, по данным газеты, вероятно, на переговорах присутствовать не будут.
Ранее американские СМИ сообщали, что движение "Талибан" и официальный сотрудник администрации США приняли участие в прямых переговорах. Сторону США на переговорах представляла помощник госсекретаря Элис Уэллс.
Международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане намечена на 4 сентября в Москве, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что представители движения "Талибан" приглашены на встречу.
Посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай приветствовал возможное участие талибов в московской встрече по афганскому вопросу 4 сентября.
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