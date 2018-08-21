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Дальнее зарубежье 21.08.2018 16:24

Талибы освободили похищенных два месяца назад афганских рабочих

Боевики радикального движения "Талибан" освободили более 30 строителей, похищенных около двух месяцев назад в южной афганской провинции Кандагар, сообщило вторник агентство Pajhwok.

Сообщается, что тогда на шоссе Шорабак-Спин Болдак боевиками было похищено 44 рабочих афганской строительной компании. Несколько недель назад талибы выпустили 13 пленных.

Оставшиеся рабочие были переданы накануне ночью племенным старейшинам в районе Шорабак, сообщил агентству пресс-секретарь губернатора провинции Кандагар Азиз Ахмад Азизи.

Район Шорабак находится в 230 км к югу от города Кандагар, недалеко от пакистанской границы. Местные чиновники говорят, что рабочие после похищения были перемещены в Пакистан и содержались там до освобождения.

"Талибан" подтвердил освобождение оставшихся рабочих, заявив, что они были отпущены в соответствии с указаниями их верховного лидера в связи с празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам - день жертвоприношения).

Президент Афганистана в воскресенье объявил об одностороннем прекращении огня в связи с праздником Ид аль-Адха и призвал талибов к взаимности.

Талибы пока официально не ответили на предложение властей, однако пообещали отпустить "сотни пленных врагов" в честь праздника, который в этом году начнется 21 августа и продлится до 25 августа.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, СТРОИТЕЛИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]