Талибы освободили похищенных два месяца назад афганских рабочих

Боевики радикального движения "Талибан" освободили более 30 строителей, похищенных около двух месяцев назад в южной афганской провинции Кандагар, сообщило вторник агентство Pajhwok.
Сообщается, что тогда на шоссе Шорабак-Спин Болдак боевиками было похищено 44 рабочих афганской строительной компании. Несколько недель назад талибы выпустили 13 пленных.
Оставшиеся рабочие были переданы накануне ночью племенным старейшинам в районе Шорабак, сообщил агентству пресс-секретарь губернатора провинции Кандагар Азиз Ахмад Азизи.
Район Шорабак находится в 230 км к югу от города Кандагар, недалеко от пакистанской границы. Местные чиновники говорят, что рабочие после похищения были перемещены в Пакистан и содержались там до освобождения.
"Талибан" подтвердил освобождение оставшихся рабочих, заявив, что они были отпущены в соответствии с указаниями их верховного лидера в связи с празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам - день жертвоприношения).
Президент Афганистана в воскресенье объявил об одностороннем прекращении огня в связи с праздником Ид аль-Адха и призвал талибов к взаимности.
Талибы пока официально не ответили на предложение властей, однако пообещали отпустить "сотни пленных врагов" в честь праздника, который в этом году начнется 21 августа и продлится до 25 августа.
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