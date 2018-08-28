Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9846 RUR   0.0252 GBR   2.1891 TRY   0.2747

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 31° 30 Авг 21° 30° 31 Авг 21° 29°

Дальнее зарубежье 28.08.2018 13:03

Южная Корея увеличит финансирование совместных проектов с КНДР на 15% в 2019г

Южная Корея намерена увеличить объем фонда, из которого выделяется финансирование совместных с КНДР проектов, на 14,3% до 1,1 трлн вон ($990 млн) в 2019 году, сообщило во вторник агентство "Ренхап".

В частности, планируется увеличить бюджет проектов развития инфраструктуры, в том числе, модернизацию автотрасс и железной дороги. Для реализации этих целей объем фонда может быть увеличен в следующем году на 46%, до 504 млрд вон (почти $455 млн).

Согласно информации агентства, увеличение бюджета одобрено кабинетом министров, теперь его должна одобрить национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи.

В 2018 году объем фонда составляет 962,4 млрд вон ($868,5 млн).

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели встречу в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом. Стороны, в том числе, договорились принять практические меры, направленные на улучшение дорожной инфраструктуры между Югом и Севером Корейского полуострова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПРОЕКТЫ, БЮДЖЕТ


Похожие новости


Необходимость межкорейского саммита стала еще более насущной на фоне трений между КНДР и США - представитель президента Республики Корея В Пхеньяне вновь отметили необходимость подписания декларации о завершении Корейской войны Первые 89 граждан Южной Кореи выехали в КНДР для встречи с родственниками Межкорейский саммит в Пхеньяне станет важным шагом в решении вопроса о мирном договоре - президент Южной Кореи Южной Корея и КНДР обсуждают подготовку третьего межкорейского саммита Место и время встречи руководителей КНДР и Южной Кореи могут быть изменены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]