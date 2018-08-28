Южная Корея увеличит финансирование совместных проектов с КНДР на 15% в 2019г

Южная Корея намерена увеличить объем фонда, из которого выделяется финансирование совместных с КНДР проектов, на 14,3% до 1,1 трлн вон ($990 млн) в 2019 году, сообщило во вторник агентство "Ренхап".

В частности, планируется увеличить бюджет проектов развития инфраструктуры, в том числе, модернизацию автотрасс и железной дороги. Для реализации этих целей объем фонда может быть увеличен в следующем году на 46%, до 504 млрд вон (почти $455 млн).

Согласно информации агентства, увеличение бюджета одобрено кабинетом министров, теперь его должна одобрить национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи.

В 2018 году объем фонда составляет 962,4 млрд вон ($868,5 млн).

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели встречу в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом. Стороны, в том числе, договорились принять практические меры, направленные на улучшение дорожной инфраструктуры между Югом и Севером Корейского полуострова.