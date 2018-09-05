Госсекретарь США назвал кандидатом в спецпредставители по Афганистану бывшего посла в Кабуле

Кандидатом на пост спецпредставителя госдепартамента США по Афганистану является бывший посол США в Кабуле Залмай Халилзад, объявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Посол Халилзад войдет в команду госдепартамента, чтобы способствовать нашим усилиям по примирению, он будет человеком в госдепе, который будет руководить этими вопросами", - сказал он журналистам на борту самолета по пути в Пакистан.