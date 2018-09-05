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Дальнее зарубежье 05.09.2018 10:16

Госсекретарь США назвал кандидатом в спецпредставители по Афганистану бывшего посла в Кабуле

Кандидатом на пост спецпредставителя госдепартамента США по Афганистану является бывший посол США в Кабуле Залмай Халилзад, объявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Посол Халилзад войдет в команду госдепартамента, чтобы способствовать нашим усилиям по примирению, он будет человеком в госдепе, который будет руководить этими вопросами", - сказал он журналистам на борту самолета по пути в Пакистан.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]