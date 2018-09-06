Командующий силами НАТО в Афганистане обсудил с лидером оппозиционной партии предстоящие выборы

Командующий силами НАТО и США в Афганистане Остин Миллер в четверг обсудил ситуацию в стране и предстоящие в стране выборы с председателем исполнительного совета партии "Исламское общество Афганистана" Атой Мохаммадом Нуром.

"Мы обсудили текущие дела, безопасность, выборы, политическую ситуацию. (...) Я в качестве афганского партнера подтвердил свою приверженность и готовность помочь миссии США обеспечить безопасность и бороться с повстанцами", - написал в своем микроблоге в Twitter афганский политик после встречи с американским военачальником.

Это первая официальная встреча представителей США с лидером афганской оппозиции. А.М.Нур входит в число инициаторов созданной недавно "большой коалиции", включающей в себя руководителей семи основных партий Афганистана. Представители "большой коалиции" обвиняют правительство и Независимую избирательную комиссию в намерении фальсифицировать итоги выборов в парламент, которые намечены на 20 октября.

"Большая оппозиция" пригрозила бойкотировать выборы и объявить о создании временного правительства, если афганские власти и избирком не обеспечат проведение прозрачных и беспристрастных выборов.