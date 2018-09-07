Путин в конце сентября посетит Азербайджан

Президент РФ Владимир Путин намерен в сентябре и октябре нынешнего года посетить с деловыми визитами Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова.
"В конце сентября президент РФ Владимир Путин совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27-28 сентября глава государства примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира Путина в Узбекистан. Информацию об этих заграничных поездках президента "Известиям" подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков", - говорится в публикации.
Кроме того, до конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Азербайджана, отмечает издание.
"Наша очередь проводить встречу. Обсудим с коллегами, когда им удобно", - пояснил "Известиям" Ю.Ушаков.
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