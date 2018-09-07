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Внешняя политика 07.09.2018 08:55

Путин в конце сентября посетит Азербайджан

Президент РФ Владимир Путин намерен в сентябре и октябре нынешнего года посетить с деловыми визитами Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова.

"В конце сентября президент РФ Владимир Путин совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27-28 сентября глава государства примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира Путина в Узбекистан. Информацию об этих заграничных поездках президента "Известиям" подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков", - говорится в публикации.

Кроме того, до конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Азербайджана, отмечает издание.

"Наша очередь проводить встречу. Обсудим с коллегами, когда им удобно", - пояснил "Известиям" Ю.Ушаков.

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Тэги: ПУТИН, АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]