Азербайджан под руководством Алиева играет важную роль в регионе и на международной арене- Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем рождения азербайджанского лидера.

«Примите мои искренние поздравления с днем ​​рождения.

Вы по праву пользуетесь большим уважением среди своих сограждан и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан достигает значительных успехов в экономической и социальной сферах, играет важную роль в региональных и международных делах. Ваш вклад в укрепление союзнических отношений между нашими странами не оценим», - отмечается в послании.

«Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесного сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и процветания. Пользуясь случаем, хочу передать искренние поздравления вашей семье», - говорится в поздравительном письме.

Б.Рустамбеков