Азербайджан под руководством Алиева играет важную роль в регионе и на международной арене- Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем рождения азербайджанского лидера.
«Примите мои искренние поздравления с днем рождения.
Вы по праву пользуетесь большим уважением среди своих сограждан и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан достигает значительных успехов в экономической и социальной сферах, играет важную роль в региональных и международных делах. Ваш вклад в укрепление союзнических отношений между нашими странами не оценим», - отмечается в послании.
«Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесного сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и процветания. Пользуясь случаем, хочу передать искренние поздравления вашей семье», - говорится в поздравительном письме.
Б.Рустамбеков
Boeing передала Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года
Снижение добычи газа в Узбекистане и зависимость от его импорта ведут к росту внутренних цен на газ
В Азербайджане еще свыше 470 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 г
В Баку в море перевернулся прогулочный катер, спасено 6 человек - МЧС
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых структур, содействующих российскому ОПК
Замгенсека ОДКБ назначен бывший спецпредставитель президента Кыргызстана по особым поручениям Таалатбек Масадыков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Новогодняя кампания от AccessBank – 24 AZN в подарок новым клиентам
Яркие новинки в приложении Yelo
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности