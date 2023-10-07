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Внешняя политика 07.10.2023 13:20

Алиев обсудил с Путиным перспективы сотрудничества Азербайджана и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

"Глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Путин выразил Президенту Азербайджана признательность за внимание и поздравление.

"Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами", - отмечается в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АЛИЕВ, ПУТИН


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