Алиев обсудил с Путиным перспективы сотрудничества Азербайджана и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает сайт главы азербайджанского лидера. "Глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья", - говорится в сообщении. Путин выразил Президенту Азербайджана признательность за внимание и поздравление. "Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами", - отмечается в сообщении.



В.Алиев

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