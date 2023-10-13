Путин не видит проблем для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит причин, которые могут помешать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Мне кажется, это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции в пятницу.

При этом он признал наличие "проблем чисто технического характера, связанных с границей, демаркацией, делимитацией".

"Но это технические, я думаю, вопросы: 100 метров в одну сторону, километр в другую - это уже не важно. При доброй воле с обеих сторон это все можно сделать. И предпринять следующие шаги, как мы и договаривались когда-то, по развитию торгово-экономических связей, расшивке инфраструктурных проектов", - сказал Путин.