Алиев и Путин провели телефонный разговор

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили в телефонном разговоре первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в Карабахе, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами", - отмечается в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, отметили в пресс-службе.
"Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном", - сообщила пресс-служба главы российского государства.
По информации Кремля, Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). "Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этой связи Генпрокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.
Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.
Н.Аббасова
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