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Бизнес и законодательство 13.09.2018 12:11

Азербайджан в январе-августе увеличил импорт продовольствия на 1%

Азербайджан в январе-августе 2018 года увеличил импорт продовольствия на 0,8% - до $874 млн 144,66 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 730,99 тыс. тонн (рост на 20,2%) на $130 млн 955,79 тыс., плодоовощную продукцию - 187,206 тыс. тонн (рост на 1,5%) на сумму $103 млн 134,72 тыс., мясо – 30,186 тыс. тонн (рост на 6,8%) на сумму $43 млн 660,67 тыс., масла растительного и животного происхождения – 103,821 тыс. тонн (рост на 8,9%) на $96 млн 115,25 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-августе 2018 года составил 8 тыс. 18,24 тонн (спад на 22,1%) на $47 млн 69,05 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 12,74% всего импорта в Азербайджан за январь-август 2018 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]