Азербайджан в январе-августе 2018г увеличил производство продукции АПК на 4%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-августе 2018 года составил 4 млрд 774,4 млн манатов, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В январе-августе объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 387,6 млн манатов, растениеводства – 2 млрд 386,8 млн манатов.
За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,6%, растениеводства – 5,8%.
В январе-августе в республике произведено 322,9 тыс. тонн мяса (рост на 3,3%), 1 млн 365,3 тыс. тонн молока (рост на 1,2%), 1 млрд 162,4 млн яиц (рост на 0,7%).
По данным Госкомстата, в Азербайджане на 1 сентября 2018 года собрано 3 млн 36,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (рост на 13,5%), 642,8 тыс. тонн картофеля (спад на 9,1%), 1 млн 153 тыс. тонн овощей (рост на 9%), 362,2 тыс. тонн фруктов (рост на 0,8%).
Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2017 году составил 6 млрд 580 млн манатов, что на 4,2% выше показателя 2016 года.
Б.Рустамбеков
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