Торговая война США с Китаем может затянуться на 20 лет - глава Alibaba

Торговая война США с Китаем может затянуться на 20 лет: она продлиться дольше, чем сейчас принято считать, и окажет более существенное влияние на мир, заявил основатель и глава Alibaba Джек Ма на конференции в Ханчжоу во вторник.

"В краткосрочной перспективе пострадают деловые сообщества в Китае, США, Европе, - сказал он. - Всё это затянется надолго, и если вы хотите быстрых решений, то их нет".

По словам Джека Ма, Alibaba также окажется под ударом из-за роста напряженности в торговых отношениях, поскольку благодаря ее платформе американские компании могут оптом закупать товары в Китае. Однако сложившаяся ситуация создает бизнесу не только препятствия, но и беспрецедентные возможности, и компаниям следует их использовать, уверен основатель Alibaba.

Новый раунд американских пошлин на китайские товары может болезненно ударить по самим США, особенно по штату Мичиган, заявил CNBC губернатор Мичигана, республиканец Рик Снайдер в кулуарах Всемирного экономического форума в Тяньцзине (Китай).

В Мичигане базируются ведущие автопроизводители США - General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler. Новые пошлины могут повысить цены на их продукцию.

"А у представителей агропромышленного комплекса новые пошлины вызывают еще больше беспокойства, чем у автопроизводителей", - отметил губернатор.

Вместе с тем он сказал, что все еще испытывает оптимизм и надеется, что переговоры спасут ситуацию: "Все выиграют, если мы сможем найти хорошее решение и оставить этот спор позади".

Как сообщалось, в ночь на вторник Вашингтон сообщил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредил, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Более того, президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Спустя несколько часов Пекин пообещал принять ответные меры.