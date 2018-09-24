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Дальнее зарубежье 24.09.2018 13:05

Столтенберг посетит США 24-26 сентября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет находиться в Нью-Йорке 24-26 сентября для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Он будет присутствовать на открытии общих дебатов во вторник 25 сентября. Он также встретится с рядом руководителей и высокопоставленных лиц со всего мира", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник.

В среду, 26 сентября, Й.Столтенберг выступит с речью о роли НАТО в борьбе против терроризма в мемориале 11 сентября 2001 года.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]