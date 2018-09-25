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Дальнее зарубежье 25.09.2018 16:32

Миссия ООН в Афганистане обеспокоена ростом жертв авианалетов среди гражданского населения в 2018 году

Число жертв авианалетов среди гражданского населения в Афганистане в первом полугодии 2018 года увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и достигло 353 человек, в том числе 149 погибших и 204 раненых, говорится в сообщении, опубликованном миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Миссия заявила о своей обеспокоенности в связи с ростом числа погибших и пострадавших мирных жителей от авианалетов, отметив, что в большинстве случаев (52%) ответственность за жертвы среди гражданского населения несут ВВС Афганистана, в 45% случаев ответственность лежит на силах международной коалиции.

Число потерь среди мирных жителей в январе-июне 2018 года от авианалетов составило 7% от общего числа гражданских жертв конфликта в Афганистане за этот период, отмечается в сообщении.

"Особую озабоченность ООН вызывает то, что женщины и дети составляют больше половины всех гражданских жертв воздушных ударов", - говорится в документе.

По данным организации, в результате авиаудара 22 сентября в афганской провинции Каписа погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей и три женщины.

"МООНСА получила множество заслуживающих доверия утверждений о том, что 22 сентября в результате воздушной атаки на дом учителя в районе Будраб уезда Тагаб провинции Каписа погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей и три женщины, еще несколько человек получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте организации.

Сообщается, что инцидент произошла во время операции, проводимой проправительственными силами против боевиков "Талибан" в этом районе.

Пока не ясно проводилась ли атака силами международной коалиции или афганскими ВВС.

МООНСА заявляет, что поддерживает контакты с обеими сторонами в рамках независимой проверки подобных инцидентов в целях предотвращения жертв среди гражданского населения в будущих операциях.

Миссия ООН также напомнила всем сторонам в конфликте об их обязательствах по защите гражданских лиц, отметив, что все стороны в конфликте должны строго соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву принимать все возможные меры для защиты гражданских лиц.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, АВИАНАЛЕТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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