Авиаучения Армении в зоне карабахского конфликта могут повлечь тяжелые последствия - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана предостерег Армению от проведения полетов боевых самолетов и вертолетов в зоне карабахского конфликта.
"Этот провокационный шаг вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана может привести к еще большей напряженности и повлечь тяжелые последствия",- говорится в заявлении МИД.
В МИД убеждены, что подобный шаг Еревана, в преддверие встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 26 сентября в Нью-Йорке, может навредить деятельности сопредседателей и в целом переговорному процессу.
"Еще раз напоминаем, вся ответственность за эскалацию напряженности в прифронтовой зоне полностью ложиться на руководство Армении",- отметили в МИД.
СМИ Армении сообщили о намерении самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе провести 25-28 сентября учебно-тренировочные полеты авиации с привлечением боевых самолетов и вертолетов.
Ф.Исазаде
Глава ЦБ Аргентины Луис Капуто подал в отставку, песо теряет 3,7%
Азербайджанские компании в рамках выставки «Worldfood Moscow 2018» подписали ряд соглашений на экспорт продукции в РФ
БТА отбирает перевозчиков для еще 7 автобусных маршрутов в Баку
Michael Kors покупает дом моды Versace за 1,83 млрд евро, сменит название на Capri Holdings
В Азербайджане сохраняется определенная неравномерность между городом и селом, но она ниже, чем в других странах Южного Кавказа - ВБ
TOUR A VENT в 4 городах России проведет роуд-шоу туристических возможностей Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Рухани предлагает США возобновить диалог на полях Генассамблеи ООН
Рухани подверг критике США за выход из ядерного соглашения
Трамп призывает мировое сообщество противодействовать социализму и приводит в пример Венесуэлу
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»