Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0258 GBR   2.2275 TRY   0.2758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.08 Brent   81.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 16° 25° 28 Сен 15° 21° 29 Сен 15° 22°

Карабахский конфликт 25.09.2018 18:24

Авиаучения Армении в зоне карабахского конфликта могут повлечь тяжелые последствия - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана предостерег Армению от проведения полетов боевых самолетов и вертолетов в зоне карабахского конфликта.

"Этот провокационный шаг вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана может привести к еще большей напряженности и повлечь тяжелые последствия",- говорится в заявлении МИД.

В МИД убеждены, что подобный шаг Еревана, в преддверие встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 26 сентября в Нью-Йорке, может навредить деятельности сопредседателей и в целом переговорному процессу.

"Еще раз напоминаем, вся ответственность за эскалацию напряженности в прифронтовой зоне полностью ложиться на руководство Армении",- отметили в МИД.

СМИ Армении сообщили о намерении самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе провести 25-28 сентября учебно-тренировочные полеты авиации с привлечением боевых самолетов и вертолетов.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Минобороны обещает "нейтрализовать" армянскую авиацию при попытке приблизиться к азербайджанским позициям на линии соприкосновения Гасанов и Каспшик обсудили ситуацию на линии армяно-азербайджанского фронта Прогресс вокруг карабахского урегулирования возможен, если им вплотную займутся президенты США и Россия – Брайза Настало время для серьезных переговоров на высшем уровне для решения конфликта в Карабахе – американский сопредседатель ВС Азербайджана в ночь на пятницу вынудили армянскую диверсионную группу отступить на прежние позиции - Минобороны Вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана является единственным способом избежать инцидентов на линии соприкосновения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]