Авиаучения Армении в зоне карабахского конфликта могут повлечь тяжелые последствия - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана предостерег Армению от проведения полетов боевых самолетов и вертолетов в зоне карабахского конфликта.

"Этот провокационный шаг вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана может привести к еще большей напряженности и повлечь тяжелые последствия",- говорится в заявлении МИД.

В МИД убеждены, что подобный шаг Еревана, в преддверие встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 26 сентября в Нью-Йорке, может навредить деятельности сопредседателей и в целом переговорному процессу.

"Еще раз напоминаем, вся ответственность за эскалацию напряженности в прифронтовой зоне полностью ложиться на руководство Армении",- отметили в МИД.

СМИ Армении сообщили о намерении самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе провести 25-28 сентября учебно-тренировочные полеты авиации с привлечением боевых самолетов и вертолетов.

Ф.Исазаде