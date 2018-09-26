МИД Армении заявил, что сроки визита Путина в Ереван пока не определены

Обсуждение деталей визита президента РФ Владимира Путина в Армению продолжается, сроки не определены, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в среду.

"Обсуждения продолжаются. Сроки пока не определены", - сказал Т.Балаян на брифинге в Ереване.

По его словам, и армянская, и российская сторона подтвердили, что визит состоится.

"Не могу сказать, что в ближайшем будущем, но в будущем визит состоится. Он будет официальным", - отметил Т.Балаян.