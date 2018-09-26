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Регион 26.09.2018 11:51

МИД Армении заявил, что сроки визита Путина в Ереван пока не определены

Обсуждение деталей визита президента РФ Владимира Путина в Армению продолжается, сроки не определены, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в среду.

"Обсуждения продолжаются. Сроки пока не определены", - сказал Т.Балаян на брифинге в Ереване.

По его словам, и армянская, и российская сторона подтвердили, что визит состоится.

"Не могу сказать, что в ближайшем будущем, но в будущем визит состоится. Он будет официальным", - отметил Т.Балаян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]