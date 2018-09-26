Ереван рассчитывает на конкретные результаты в случае встречи лидеров Армении и Азербайджана - МИД

Встреча руководителей Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не должна быть самоцелью, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.

"Эта встреча не должна быть самоцелью, не должна быть встречей для фотографирования, а должна иметь содержание", - сказал Т.Балаян на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности переговоров лидеров Армении и Азербайджана.

Дипломат отметил, что вечером в среду в Нью-Йорке при посредничестве Минской группы ОБСЕ состоится встреча министра иностранных дела Армении Зограба Мнацаканяна и главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова, посвященная карабахскому урегулированию.