Ереван рассчитывает на конкретные результаты в случае встречи лидеров Армении и Азербайджана - МИД

Встреча руководителей Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не должна быть самоцелью, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.
"Эта встреча не должна быть самоцелью, не должна быть встречей для фотографирования, а должна иметь содержание", - сказал Т.Балаян на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности переговоров лидеров Армении и Азербайджана.
Дипломат отметил, что вечером в среду в Нью-Йорке при посредничестве Минской группы ОБСЕ состоится встреча министра иностранных дела Армении Зограба Мнацаканяна и главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова, посвященная карабахскому урегулированию.
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