Путин выступит на межрегиональном форуме в Баку

Президент РФ Владимир Путин в ходе краткого рабочего визита в Азербайджан в четверг выступит на межрегиональном форуме и посетит соревнования чемпионата мира по дзюдо.

"27 сентября состоится заключительный этап 32-го чемпионата мира по дзюдо, наш президент посещал предыдущий чемпионат мира в августе 2107 года в Будапеште и на этот раз тоже будет присутствовать на финальных соревнованиях", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

Азербайджан В.Путин посетит с кратким рабочим визитом, состоится его беседа с президентом Ильхамом Алиевым, лидеры также выступят на пленарной сессии 9-го российско-азербайджанского межрегионального форума.

Чемпионат мира по дзюдо проходит под эгидой Международной федерации, в соревнованиях участвует более 800 спортсменов из 125 стран, Россию представляют 30 атлетов - 15 мужчин и 15 женщин.

Помощник президента РФ подчеркнул, что "сотрудничество с Азербайджаном осуществляется весьма активно, в том числе на высшем уровне", лидеры встречались 1 сентября в Сочи. Кроме того, как ожидается, они увидятся и на саммите СНГ в Душанбе 27-28 сентября.

"Президенты посетят 9-й межрегиональный форум, первый из которых прошел в 2010 году и с тех пор проводится на ежегодной основе. Впервые на межрегиональном форуме выступят главы государств, что подчеркивает возросшее значение сотрудничества на региональном уровне", - сказал Ю.Ушаков.

Он обратил внимание на то, что В.Путин регулярно посещает аналогичные форумы с рядом других стран, в частности Казахстаном и Белоруссии. В форуме в Баку принимают участие делегации из 10 российских регионов, представители более 200 российских бизнес-структур. "В рамках форума готовятся к подписанию более 20 совместных документов и контрактов", - заметил Ю.Ушаков.

В ходе двусторонней встречи, по словам Ю.Ушакова, В.Путин и И.Алиев, как ожидается, обсудят итоги договоренностей, которые были достигнуты сторонами 1 сентября.