Потенциалом увеличения добычи нефти обладает примерно половина стран, участвующих в сделке ОПЕК+

Потенциалом по увеличению добычи нефти обладают примерно половина стран из 24 участников соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил глава Минэнерго Александр Новак журналистам в среду.
"Могу сказать, что из 24 стран, которые участвуют в соглашении, если анализировать август к маю, примерно половина стран добавляют к добыче. Кто-то больше, кто-то меньше. Самые крупные из них, у кого большой потенциал роста, это Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Кувейт, Оман", - сказал он.
По словам А.Новака, чтобы исполнить на 100% сделку ОПЕК+, необходимо еще увеличить добычу примерно на 500 тыс. баррелей в сутки.
"Последнее наше решение в Алжире было выйти на 100%-ный уровень исполнения сделки, который сейчас составляет 129%. Это означает, что у нас есть еще потенциал на 29% при необходимости увеличить добычу в этом году в зависимости от ситуации на рынке. Это примерно 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.
"Мы не заинтересованы в дефиците на рынке", - добавил министр.
А.Новак подчеркнул, что баланс между спросом и предложением на рынке нефти может быть достигнут при цене нефти $70-80 за баррель.
Алиев примет участие на саммите СНГ в Душанбе
Путин в Баку проведет переговоры с Алиевым, посетит заключительный этап ЧМ по дзюдо
Первый вице-президент Азербайджана встретилась с Папой Римским Франциском
Украинская фармкомпания на стадии завершения подготовительных работ по строительству завода в Азербайджане - посол
В Азербайджане создается Национальный парк Гызылагадж
Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы 2018 года
Мэй считает необходимым продолжать санкционное давление на КНДР для достижения мира на Корейском полуострове
Трамп обещает к началу ноября восстановить санкции против Ирана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»