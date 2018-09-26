Потенциалом увеличения добычи нефти обладает примерно половина стран, участвующих в сделке ОПЕК+

Потенциалом по увеличению добычи нефти обладают примерно половина стран из 24 участников соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил глава Минэнерго Александр Новак журналистам в среду.

"Могу сказать, что из 24 стран, которые участвуют в соглашении, если анализировать август к маю, примерно половина стран добавляют к добыче. Кто-то больше, кто-то меньше. Самые крупные из них, у кого большой потенциал роста, это Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Кувейт, Оман", - сказал он.

По словам А.Новака, чтобы исполнить на 100% сделку ОПЕК+, необходимо еще увеличить добычу примерно на 500 тыс. баррелей в сутки.

"Последнее наше решение в Алжире было выйти на 100%-ный уровень исполнения сделки, который сейчас составляет 129%. Это означает, что у нас есть еще потенциал на 29% при необходимости увеличить добычу в этом году в зависимости от ситуации на рынке. Это примерно 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

"Мы не заинтересованы в дефиците на рынке", - добавил министр.

А.Новак подчеркнул, что баланс между спросом и предложением на рынке нефти может быть достигнут при цене нефти $70-80 за баррель.