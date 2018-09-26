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ТЭК 26.09.2018 22:13

Потенциалом увеличения добычи нефти обладает примерно половина стран, участвующих в сделке ОПЕК+

Потенциалом по увеличению добычи нефти обладают примерно половина стран из 24 участников соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил глава Минэнерго Александр Новак журналистам в среду.

"Могу сказать, что из 24 стран, которые участвуют в соглашении, если анализировать август к маю, примерно половина стран добавляют к добыче. Кто-то больше, кто-то меньше. Самые крупные из них, у кого большой потенциал роста, это Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Кувейт, Оман", - сказал он.

По словам А.Новака, чтобы исполнить на 100% сделку ОПЕК+, необходимо еще увеличить добычу примерно на 500 тыс. баррелей в сутки.

"Последнее наше решение в Алжире было выйти на 100%-ный уровень исполнения сделки, который сейчас составляет 129%. Это означает, что у нас есть еще потенциал на 29% при необходимости увеличить добычу в этом году в зависимости от ситуации на рынке. Это примерно 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

"Мы не заинтересованы в дефиците на рынке", - добавил министр.

А.Новак подчеркнул, что баланс между спросом и предложением на рынке нефти может быть достигнут при цене нефти $70-80 за баррель.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, УРОВЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]