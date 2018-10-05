Представитель правительства Германии уверен, что тема предполагаемых российских хакерских атак будет обсуждаться в ЕС

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт уверен, что тема предполагаемых российских хакерских атак будет подниматься в ЕС, что эта проблема уже обсуждается.
Берлин так же, как Великобритания и Нидерланды, считает, что хакерская атака на ОЗХО была организована силами ГРУ, эта оценка германского правительства основана на "очень достоверных собственных фактах и источниках", сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.
"Я уверен, что это снова будет и уже является темой для европейских партнеров. Конечно, мы ведем обмен информацией об этом. Мы все чувствуем серьезность этих угроз", - добавил он.
Отвечая на вопрос о возможном ужесточении европейских санкций в отношении России в связи с последними сообщениями о кибератаках, Ш.Зайберт сказал: "По этому вопросу сегодня я не могу сообщить вам ничего нового".
Накануне премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность в киберпространстве российской военной разведки.
В совместном заявлении, распространенном в четверг, главы правительств двух стран подчеркнули, что обнародованные в четверг сведения о предотвращенной операции "пролили новый свет на неприемлемую киберактивность службы российской военной разведки - ГРУ", которая "атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге".
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