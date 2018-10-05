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Дальнее зарубежье 05.10.2018 16:17

Представитель правительства Германии уверен, что тема предполагаемых российских хакерских атак будет обсуждаться в ЕС

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт уверен, что тема предполагаемых российских хакерских атак будет подниматься в ЕС, что эта проблема уже обсуждается.

Берлин так же, как Великобритания и Нидерланды, считает, что хакерская атака на ОЗХО была организована силами ГРУ, эта оценка германского правительства основана на "очень достоверных собственных фактах и источниках", сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

"Я уверен, что это снова будет и уже является темой для европейских партнеров. Конечно, мы ведем обмен информацией об этом. Мы все чувствуем серьезность этих угроз", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном ужесточении европейских санкций в отношении России в связи с последними сообщениями о кибератаках, Ш.Зайберт сказал: "По этому вопросу сегодня я не могу сообщить вам ничего нового".

Накануне премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность в киберпространстве российской военной разведки.

В совместном заявлении, распространенном в четверг, главы правительств двух стран подчеркнули, что обнародованные в четверг сведения о предотвращенной операции "пролили новый свет на неприемлемую киберактивность службы российской военной разведки - ГРУ", которая "атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, РОССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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