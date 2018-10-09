Парламент Грузии отложил на два месяца рассмотрение законопроекта о выращивании конопли

Парламент Грузии принял решение отложить на два месяца рассмотрение представленного правительством проекта закона "О контроле конопли", предусматривающий выращивание конопли на территории страны, а также экспорт марихуаны, который вызвал протест оппозиции.

"Отсрочка рассмотрения этого законопроекта на два месяца означает, что власти не собираются отступать. Когда дело касается больших денег, они ни во что не ставят политические партии, церковь, гражданский сектор, большую часть населения", - заявил председатель оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе журналистам во вторник.

По его словам, после президентских выборов оппозиция сделает все возможное, чтобы не позволить правящей партии "Грузинская мечта" принять законопроект.

"Наша фракция сделает все, чтобы эта их мечта не сбылась", - сказал Р.Гоциридзе.

Категорическим противником выращивания в стране конопли остается Грузинская церковь. "Если через два месяца законопроект о культивировании марихуаны будет возвращен на рассмотрение, у патриархии в связи с этим будет жесткая реакция", - заявил журналистам секретарь патриарха Грузии, протоиерей Микаэл Ботковели.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяет строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению употребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривает легальное выращивание конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.

20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны в связи с решением Конституционного суда, допускающего использование этого наркотика в личном пространстве.