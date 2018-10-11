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ТЭК 11.10.2018 16:07

ОПЕК повысила прогноз поставок нефти не-ОПЕК в 2018г на 200 тыс. б/с, в 2019г - на 180 тыс. б/с из-за США и РФ

Прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году повышен на 200 тыс. б/с, в 2019 году - на 180 тыс. б/с, в основном за счет пересмотра данных по США и России, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Так, поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году вырастут до 59,77 млн б/с. Показатель за 2017 год был пересмотрен в сторону увеличения на 20 тыс. б/с и составил 57,56 млн б/с.

Объем поставок нефти не-ОПЕК в 2019 году, по прогнозам ОПЕК, достигнет в среднем 61,89 млн б/с.

ОПЕК пересмотрела свои прогнозы по поставкам нефти из США и в 2018 году, и в 2019 году в сторону увеличения на 150 тыс. б/с - до 16,29 млн б/с и 17,67 млн б/с соответственно.

Прогноз поставок нефти из России на 2018 год был повышен на 40 тыс. б/с, в 2019г - на 20 тыс. б/с и будет держаться на уровне 11,19 млн б/с.

ОПЕК отмечает, что Россия в сентябре достигла нового рекорда по добыче нефти, увеличив ее на 150 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем, до 11,54 млн б/с.

При этом ОПЕК понизила свои ожидания по поставкам нефти в 2019 году из азиатских стран - на 50 тыс. б/с.

ОПЕК ожидает, что США, Бразилия, Канада, Казахстан, Великобритания и Австралия в 2018 и 2019 годах станут основными драйверами роста поставок нефти год к году, в то время как Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам продемонстрируют наибольшее снижение. При этом прогноз поставок нефти стран не-ОПЕК в 2019 году подвержен большим неопределенностям из-за риска снижения поставок, которые может быть сильнее роста в других странах.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]