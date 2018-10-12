РФ и Китай готовят межправсоглашение по организации двусторонних расчетов в нацвалютах - источник

Россия и Китай готовят проект межправительственного соглашения по организации двусторонних финансовых расчетов в национальных валютах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Он не уточнил, в какие сроки планируется закончить подготовку документа и подписать его.
Расчеты в нацвалютах с Китаем (внешнеторговый оборот двух стран в 2018 г. прогнозируется в размере около $120 млрд) активно обсуждаются в последнее время на фоне официально декларируемого стремления российских чиновников снизить зависимость экономики от доллара, а также торговых споров между КНР и США. В конце сентября в Шэньчжэне прошло заседание подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере российско-китайской комиссии по подготовке встреч глав правительств. В ходе встречи "обсуждались вопросы российско-китайского межбанковского сотрудничества и расчетов в национальных валютах, взаимодействия на финансовых и страховых рынках, а также сотрудничества в сфере платежных систем и банковских карт", сообщал тогда ЦБ РФ (его на заседании представлял зампред Дмитрий Скобелкин).
Получить комментарий о готовящемся межправсоглашении с Китаем в ЦБ РФ пока не удалось.
В первом квартале 2018 г. доля рублей и юаней в расчетах за экспорт товаров и услуг из РФ в КНР составила 8,8%, за импорт в Россию из Китая - 21%.
Взаиморасчеты РФ и КНР в нацвалютах повысят устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций двух стран в условиях рисков на мировых рынках, заявил президент Владимир Путин на ВЭФ в сентябре.
"С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчетах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
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